Visite commentée d’une campagne de restaurations sans précédent, CCEA, Chacrise
samedi 19 septembre 2026 · CCEA · Chacrise
Informations pratiques
Visite commentée d’une campagne de restaurations sans précédent Samedi 19 septembre, 15h45 CCEA Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Le redéploiement d’un ensemble conséquent d’artefacts archéologiques et d’œuvres dans les nouvelles salles du rez-de-chaussée du musée Saint-Léger, dans le cadre d’un parcours consacré à l’histoire et l’archéologie de Soissons et du Soissonnais, donne lieu à une campagne inédite de restaurations, dont certaines ont abouties et seront présentées en avant-première tandis que d’autres sont en cours ou en projet.
Intervenant : Christophe Brouard
RV au CCEA, 9 rue Saint-Jean
CCEA 9 rue Saint-Jean, 02200 Soissons Chacrise 02200 Aisne Hauts-de-France
Le redéploiement d’un ensemble conséquent d’artefacts archéologiques et d’œuvres dans les nouvelles salles du rez-de-chaussée du musée Saint-Léger, dans le cadre d’un parcours consacré à l’histoire à…
©ville Soissons