Visite commentée d’une campagne de restaurations sans précédent, CCEA, Chacrise

Informations pratiques

Visite commentée d’une campagne de restaurations sans précédent Samedi 19 septembre, 15h45 CCEA Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Le redéploiement d’un ensemble conséquent d’artefacts archéologiques et d’œuvres dans les nouvelles salles du rez-de-chaussée du musée Saint-Léger, dans le cadre d’un parcours consacré à l’histoire et l’archéologie de Soissons et du Soissonnais, donne lieu à une campagne inédite de restaurations, dont certaines ont abouties et seront présentées en avant-première tandis que d’autres sont en cours ou en projet.

Intervenant : Christophe Brouard

RV au CCEA, 9 rue Saint-Jean

CCEA 9 rue Saint-Jean, 02200 Soissons Chacrise 02200 Aisne Hauts-de-France

Le redéploiement d’un ensemble conséquent d’artefacts archéologiques et d’œuvres dans les nouvelles salles du rez-de-chaussée du musée Saint-Léger, dans le cadre d’un parcours consacré à l’histoire à…

©ville Soissons