Visite commentée d’une chapelle du XVIIe siècle Chapelle Sainte-Anne Châtenois

Visite commentée d’une chapelle du XVIIe siècle Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle Sainte-Anne European Collectivity of Alsace

Durée de la visite : environ 30 min

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la chapelle Sainte-Anne de Châtenois, lors de visites commentées et plongez dans l’histoire locale en explorant l’une des plus anciennes chapelles de la ville, nichée au cœur du cimetière communal.

Chapelle Sainte-Anne 2 Vieux Chemin de Sélestat, 67730 Châtenois Châtenois 67730 European Collectivity of Alsace Grand Est La chapelle Sainte-Anne se trouve dans le cimetière situé à l’angle du Vieux Chemin de Sélestat et de la rue de la Première Armée. C’est à Marie Engel, épouse du bailli Georges Burst, que l’on doit la construction de la chapelle en 1698. À cette époque, elle était isolée. En 1854, la municipalité décida de déplacer le cimetière, autrefois situé autour de l’église, sur un terrain proche de la chapelle, dont le développement l’amena à entourer celle-ci.

La chapelle a été restaurée en 1921 et en 2002. Un témoin de la peinture extérieure datant du XVIIIᵉ siècle a été préservé à l’arrière de ce bâtiment rectangulaire.

Construit en grès rose et éclairé par deux fenêtres cintrées, il est couvert d’un toit à longs pans et à croupe, chapeauté d’un campanile en bois.

Équipement original : la toiture possède, à l’arrière, une fenêtre en chien-assis. À l’avant, la façade a retrouvé un petit auvent appuyé sur des corbeaux longtemps restés à l’état de vestiges. À l’intérieur, on peut admirer un retable orné des armoiries de la famille Burst.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mairie de Châtenois