Visite commentée « D’une cité à l’autre » Samedi 20 septembre, 15h00 Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP Haut-Rhin

Départ : devant la cheminée – allée Gluck

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Vous commencerez par une incursion au parc Gluck pour découvrir l’exposition Recto/Verso sur la cité ouvrière historique et ses habitants, fruit d’une collaboration entre le photographe Luc Georges et la Maison du Patrimoine. Puis, place à une promenade historique et patrimoniale à travers le quartier avec un guide-conférencier. Celle-ci vous transportera du milieu du XIXe siècle au début du XXIe siècle.

Maison du Patrimoine Edouard Boeglin – CIAP 5 Place Lambert, 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est 03 69 77 76 61 Ce bâtiment, certainement construit au XVe siècle, abritait le presbytère de la paroisse Saint-Étienne jusqu’au passage de Mulhouse à la Réforme. Il a ensuite connu divers usages éducatifs (école latine, collège, école de filles) jusqu’à la fin du XIXe siècle, puis administratifs avec l’installation de services municipaux.

Rénové en 2013, il conserve de l’époque Renaissance son élégante tourelle. Il accueille désormais la Maison du Patrimoine Édouard Boeglin, du nom du conseiller municipal délégué au patrimoine à qui Mulhouse doit l’obtention du label Ville d’art et d’histoire.

Ce lieu propose de découvrir, au moyen de différents dispositifs, le processus d’édification de la ville et son fabuleux destin industriel. Ouvert du lundi au samedi de 13h à 18h30.

Journées européennes du patrimoine 2025

