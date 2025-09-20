Visite commentée d’une église romane Journées Européennes du Patrimoine Montfort-en-Chalosse

Visite commentée d’une église romane Journées Européennes du Patrimoine

Chemin de la Mariolle Montfort-en-Chalosse Landes

Accompagné par des bénévoles de l’association des Amis de l’église Saint Pierre de Josse, découvrez l’église et ses décors architecturaux romans et gothiques.

Sa construction remonte en effet à une époque où l’art roman coexiste avec l’art gothique. Elle se présente aussi comme une église romane qui a été fortifiée à l’époque gothique et réorganisée au cours des siècles et des guerres.

L’église de Montfort-en-Chalosse porte des traces de construction de plusieurs époques et styles. La date de sa fondation pourrait remonter au XIIe siècle. Elle est inscrite dans sa totalité à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. L’édifice primitif était de style roman. La nef et le clocher, tous deux aux murs très épais de près de 2m, datent de cette époque. L’église est agrandie à l’époque gothique. De nombreux changements sont également opérés aux XVIIe et XVIIIe siècles. .

Chemin de la Mariolle Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 08 07 36

English : Visite commentée d’une église romane Journées Européennes du Patrimoine

Accompanied by volunteers from the association of the Friends of the Church of Saint Peter of Josse, discover the church and its Romanesque and Gothic architectural decorations.

German : Visite commentée d’une église romane Journées Européennes du Patrimoine

Begleitet von Freiwilligen des Vereins « Amis de l’église Saint Pierre de Josse » entdecken Sie die Kirche und ihre romanischen und gotischen Architekturdekorationen.

Italiano :

Accompagnati dai volontari degli Amici della Chiesa di Saint-Pierre de Josse, scoprite la chiesa e le sue decorazioni architettoniche romaniche e gotiche.

Espanol : Visite commentée d’une église romane Journées Européennes du Patrimoine

Acompañado por voluntarios de los Amigos de la Iglesia de Saint Pierre de Josse, descubra la iglesia y su decoración arquitectónica románica y gótica.

