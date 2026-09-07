Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village

Informations pratiques

Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige 19 et 20 septembre Mairie de Sathonay-Village Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace…

Chambre froide.

Mairie de Sathonay-Village 1 rue Saint Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace…

© Sath’nâ Histoire et Patrimoine