Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige, Mairie de Sathonay, Sathonay-Village
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Sathonay-Village · Sathonay-Village
Informations pratiques
Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige 19 et 20 septembre Mairie de Sathonay-Village Rhône
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace…
Chambre froide.
Mairie de Sathonay-Village 1 rue Saint Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace…
© Sath’nâ Histoire et Patrimoine
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