Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige Mairie de Sathonay Sathonay-Village

Visite commentée d’une maison bourgeoise du XIX siècle : la cave à neige 20 et 21 septembre Mairie de Sathonay Métropole de Lyon

Entrée libre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cave sphérique du 19e siècle située au sous-sol de la mairie et construite vers 1870 pour recevoir, en hiver, la neige qui était damée pour la transformer en glace…

Chambre froide.

Mairie de Sathonay 1 rue Saint-Maurice, 69580 Sathonay-Village Sathonay-Village 69580 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 22 67 91 Comment vivions-nous à Sathonay au siècle dernier ? Deux nouvelles salles : les pompiers et l'école en plus des anciennes : l'agriculture, l'artisanat, la vigne, la famille.

Habiter une maison bourgeoise (château) au XIXe siècle avec le confort moderne : sphère de 33 m3 enterrée, où l’hiver, on damait la neige pour faire de la glace. Ancêtre du frigo.

© Sath’nâ Histoire et Patrimoine