Visite commentée d’une maison créole : la maison Géry 23 rue Ste-Anne, 97400 Saint-Denis Saint-Denis

Visite commentée d'une maison créole : la maison Géry 20 et 21 septembre 23 rue Ste-Anne, 97400 Saint-Denis La Réunion

2025-09-20T07:30:00 – 2025-09-20T10:00:00

2025-09-21T12:30:00 – 2025-09-21T15:00:00

Il est proposé une visite commentée de la maison, suivie d’une visite libre du jardin.

23 rue Sainte-Anne Saint-Denis, La Réunion. Une maison créole bâtie en 1820, toujours habitée, après plusieurs étapes de restauration à l'identique.

Située en centre-ville de Saint-Denis, la maison est entourée d’un grand jardin orné de trois remarquables manguiers.

