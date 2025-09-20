Visite commentée d’une maison traditionnelle Ouessantine Ecomusée d’Ouessant Ouessant

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

En compagnie d’une médiatrice de l’écomusée, venez découvrir la maison traditionnelle.

Ecomusée d’Ouessant Niou Huella – 29242 Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne 02 98 48 86 37 http://www.pnr-armorique.fr/Ecomusee-Ouessant https://fr-fr.facebook.com/Ecomus%C3%A9e-dOuessant-1608880229438026/ Les deux maisons , construites au XVIIIe et surélevées vers 1860, du Niou Huella sont représentatives de l’architecture traditionnelle et de l’aménagement domestique de l’espace ouessantin.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’habitat traditionnel et l’histoire d’une île à l’identité forte en poussant la porte de l’écomusée d’Ouessant.

