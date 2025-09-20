Visite commentée Église Saint-Eloi Aunay-sous-Auneau

Gratuit

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’Eglise proposée par l’association Saint-Eloi.

Église Saint-Eloi Place de l’Eglise, 28700 Aunay-sous-Auneau, France Aunay-sous-Auneau 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237318160 L’édifice se compose d’une nef du XIIIe siècle voûtée sur croisées d’ogives, prolongée par un chœur se terminant par une abside demi-circulaire. Un bas-côté a été accolé au nord de la nef du XVe siècle. Les voûtains sont enduits et peints dans la nef et le chœur. Un petit clocher octogonal terminé par une flèche en charpente, a été construit au-dessus du chœur.

Commune d’Aunay-sous-Auneau