Visite commentée Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Jean-Froidmentel

Visite commentée Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Saint-Jean-Baptiste Loir-et-Cher

La visite est assurée par les guides de la Pastorale du Tourisme du 41.

L’église Saint Jean-Baptiste est un édifice remanié au XVIe siècle, sur les bases d’une chapelle érigée après la Guerre de Cent ans. Cet agrandissement est à l’initiative des Seigneurs du lieu, les Rougemont, qui voulaient établir une paroisse distincte de la paroisse de Saint-Claude-Froidmentel, sur la rive opposée du Loir.

C’est un monument de plan rectangulaire flanqué de contreforts, avec une haute toiture amortie à ses extrémités par des pignons aigus et surmontée par une flèche de charpente. L’intérieur est couvert d’un lambris aux entraits décorés de têtes de monstres à leurs extrémités. L’attention est particulièrement attirée par deux morceaux de décoration de la Renaissance, pour lesquels les seigneurs de Rougemont durent faire appel à des artistes rompus à ce genre de travail : le portail et l’enfeu destiné à abriter leur sépulture.

Église Saint-Jean-Baptiste Le Bourg 41160 Saint-Jean-Froidmentel Saint-Jean-Froidmentel 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 82 74 91 Église du XVIe siècle. Portail enserrant une porte en anse de panier et encadrée par une accolade surmontée de niches très ornées abritant des statuettes.

