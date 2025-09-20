Visite commentée Eglise Saint-Joseph Blois

Visite commentée Eglise Saint-Joseph Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée 20 et 21 septembre Eglise Saint-Joseph Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite commentée d’une église du milieu du XXe siècle. Accueil sur le parvis de l’église

Eglise Saint-Joseph Rue Christophe-Lebreton 41000 Blois Blois 41000 Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 51 50 50 Patrimoine religieux du XXe siècle. Nombreux vitraux, fresque de stuc marbre (scagliola). Parkings et arrêts de bus à proximité; accès PMR

Visite commentée d’une église du milieu du XXe siècle. Accueil sur le parvis de l’église

Marie-Annick Pellé