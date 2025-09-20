Visite commentée Église Saint-Laurent Neuvy-Pailloux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La visite de l’église romane de Neuvy-Pailloux montre la réunion de deux églises en un ensemble harmonieux. Les fouilles archéologiques ont permis de remonter le temps. L’histoire de la seigneurie est aussi évoquée. Les photos permettent de mieux approcher cette histoire originale, ainsi que les vestiges du château du XVe siècle. Des revues d’histoire locale des Amis de Neuvy-Pailloux sont disponibles.

Église Saint-Laurent Place de la Mairie 36100 Neuvy-Pailloux Neuvy-Pailloux 36100 Indre Centre-Val de Loire 02 54 49 51 47 http://neuvypailloux.free.fr L’église romane possède plusieurs particularités : des fouilles archéologiques très complètes y ont été effectuées, elle forme un ensemble avec une église moderne, des fresques du XIIe siècle ont été sauvegardées.

Autour, des vestiges du château et du site fortifié.

Jean-François Reille