Visite commentée, Église Saint-Nicolas, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Informations pratiques

Visite commentée 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chronologie de la construction de l’Eglise Saint Nicolas de Saint Arnoult en Yvelines

– Vers 535 : Un oratoire fut érigé sur le tombeau de St Arnoult par Ste Scariberge

– Xe siècle : Premier sanctuaire se composant d’une nef unique et d’une chapelle attenante

– XIe siècle : Construction d’un prieuré (1021) dépendant de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés

– XIIe siècle : Eglise dite de Guy le Rouge (1104) avec choeur, nef, transept et bas-côtés, construite dans les proportions du nombre d’or (12 rectangles dorés).

– XIIIe siècle : Construction d’un clocher, remanié au XVIe siècle.

– XVIe siècle : Adjonction d’une deuxième nef, à la place du collatéral nord (1526 – 1533).

– XVIIe siècle : Adjonction d’un presbytère côté nord. Appellation St Nicolas, de l’Eglise paroissiale (1629).

– XVIIIe siècle : Vente du Prieuré aux Rohan (1702).

– XIXe siècle : Création de la chapelle de Saint Arnoult dans le transept nord et transformation de la salle capitulaire en chapelle Saint Sébastien, puis en sacristie.

Déblaiement et mise à jour de l’escalier de la crypte.

– XXe siècle : Restauration de l’intérieur de l’église avec grattage de l’enduit, mise à jour des peintures murales, surbaissement de sol de la nef et du bas-côté sud.

– XXIe siècle : Restauration des reliquaires, de la statue de Saint Arnoult, du tableau « Saint Arnoul terrassant le dragon » et de la sacristie.

Église Saint-Nicolas 12 Rue de l’Eglise, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412020 http://www.paroissesaintarnoult.fr Crypte d’époque romane : IXe siècle, Xe siècle ; Église : XIIe siècle, 2e quart XVIe siècle. La charpente s’effondre dans la seconde moitié du XIVe siècle. Nouvelle couverture fin XVe siècle. Transformation du bas-côté nord en 1523. Achèvement des trois travées occidentales du bas-côté Nord en 1902. Travaux de restauration dans la seconde moitié du XXe siècle. Saint-Arnoult est un des prieurés les plus riches de l’abbaye Saint-Maur des Fossés.

Visite commentée

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