Visite commentée Église Saint-Vincent Blois

Visite commentée Église Saint-Vincent Blois samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée Samedi 20 septembre, 10h00 Église Saint-Vincent Loir-et-Cher

Réservation (téléphone), Lieu de rendez-vous : devant l’entrée de l’église (16, rue du Pont du Gast), Jauge de 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Ancienne chapelle des Jésuites au XVIIe siècle puis Club Révolutionnaire pour finir comme église paroissiale dédiée à Saint-Vincent et à la Vierge Marie, elle abrite le cénotaphe de Gaston d’Orléans.

La visite guidée est proposée par un membre de l’association des Amis du Vieux Blois.

Église Saint-Vincent 19 Rue Hubert Fillay, 41000 Blois, France Blois 41000 Ouest Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 85 95 34 »}] L’église a été commencée en 1626 et achevée en 1677 après une longue interruption dans les travaux. Les plans auraient été conçus par François Mansard qui dirigeait alors la construction du château de Blois, ordonnée par Gaston d’Orléans. Cependant, quelques dessins de la bibliothèque de Quimper permettent de croire qu’un architecte jésuite, le père Martilange, ne fut pas étranger à cette construction. Jusqu’en 1764, cet édifice servit de chapelle au collège des Jésuites pour lequel il avait été construit. Pendant la Révolution, il devint Temple de la Liberté et, en 1826, église paroissiale. £C’est un monument de dimensions restreintes. Sur sa façade se trouvent les trois ordres classiques superposés. A l’intérieur, la disposition générale et la décoration obéissent à une ordonnance dorique. Le choeur est très richement décoré. De chaque côté du maître autel se trouvent deux monuments élevés par Mlle de Montpensier à la mémoire de Gaston d’Orléans.

Ancienne chapelle des Jésuites au XVIIe siècle puis Club Révolutionnaire pour finir comme église paroissiale dédiée à Saint-Vincent et à la Vierge Marie, elle abrite le cénotaphe de Gaston d’Orléans.…

Église Saint-Vincent © Ville de Blois