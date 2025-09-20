Visite commentée Église Sainte-Anne La Saucelle

Visite commentée Église Sainte-Anne La Saucelle samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée 20 et 21 septembre Église Sainte-Anne Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de l’église Sainte-Anne.

Église Sainte-Anne Le Bourg, 28250 La Saucelle La Saucelle 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 37 91 87 Église romane du XIIe siècle, remaniée au XVIe siècle et au XVIIe siècle ; statues en bois et pierre, retable du XVIIe siècle.

La paroisse de La Saucelle s’est probablement développée dans la seconde moitié du XIIe siècle, grâce à ses granges et moulins. Dans la commune les lieux-dits le Temple et la Commanderie gardent encore aujourd’hui le souvenir que ces lieux ont appartenu aux Chevaliers qui ont œuvré au défrichement.

Visite libre ou guidée de l’église

© Mairie de la saucelle