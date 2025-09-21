Visite commentée « émerveilles-toi » Saint-Barthélemy-de-Vals

Visite commentée « émerveilles-toi » Saint-Barthélemy-de-Vals dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée « émerveilles-toi »

Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite avec Frédéric De Flaugergues où l’on découvrira, entre Galaure, Emeil et marais des politiques contradictoires, des vivants qui se défendent et peut-être les traces d’un animal étrange…

Lac des Vernets Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 73 41 60 vivreicienvironnement@gmail.com

English :

Visit with Frédéric De Flaugergues, where between Galaure, Emeil and marshes, you’ll discover contradictory politics, the living defending themselves and perhaps the tracks of a strange animal…

German :

Besuch mit Frédéric De Flaugergues, bei dem man zwischen Galaure, Emeil und Sümpfen widersprüchliche Politiken, sich verteidigende Lebende und vielleicht die Spuren eines seltsamen Tieres entdecken wird…

Italiano :

Frédéric De Flaugergues vi accompagnerà in un tour della Galaure, dell’Emeil e delle paludi, dove scoprirete politiche contraddittorie, i vivi che si difendono e forse le tracce di uno strano animale…

Espanol :

Frédéric De Flaugergues le llevará a recorrer el Galaure, el Emeil y las marismas, donde descubrirá políticas contradictorias, a los vivos defendiéndose y quizás las huellas de un extraño animal…

