Visite commentée en costume, Château de Panloy, Port-d’Envaux

Informations pratiques

Visite commentée en costume 19 et 20 septembre Château de Panloy Charente-Maritime

Tarif préférentiel. 25 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Panloy

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Panloy vous ouvre ses portes pour une visite un peu particulière…

Cette année, pas question de simplement vous raconter l’histoire du château: ce sont ses anciens habitants eux-mêmes qui vont venir à votre rencontre !

Pendant votre visite, vous aurez la chance de parcourir les différentes pièces du château en compagnie des ancêtres de la famille, costumés pour l’occasion. Chacun d’entre eux vous fera découvrir une partie de Panloy, son histoire, ses anecdotes… et peut-être quelques petits secrets de famille !

Au fil des salons et des pièces du château, laissez-vous transporter dans une autre époque et découvrez Panloy comme si vous y étiez plusieurs siècles en arrière, directement raconté par ceux qui y ont vécu.

Et pour profiter de cette expérience exceptionnelle, les tarifs seront spécialement réduits à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 septembre

De 14h à 18h, avec une dernière visite à 17h.

Dimanche 20 septembre

De 10h à 13h, dernière visite à 12h,

puis de 14h à 18h, dernière visite à 17h.

Alors, si vous souhaitez découvrir le Château de Panloy autrement, rencontrer ses habitants d’un autre temps et plonger au cœur de son histoire… rendez-vous les 19 et 20 septembre pour les Journées Européennes du Patrimoine !

Nous vous attendons nombreux au Château de Panloy !

Château de Panloy 3 domaine de Panloy, 17350 Port-d’Envaux Port-d’Envaux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 91 73 23 http://www.panloy.com Le château de Panloy a été construit en bord de Charente sous Louis XV. Lors d’une visite guidée, découvrez le salon, la salle à manger, les galeries, la chambre et les greniers. Toutes ces pièces sont meublées avec le mobilier d’origine et d’époque, notamment une machine à café de 1820, une baignoire Louis XV et une chaise à porteur. Dans le parc (espace naturel préservé de 7 hectares), visitez les écuries, la buanderie, la boulangerie, le superbe pigeonnier de 1620 et la chapelle.

Le château est partiellement inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1983.

Les Journées Européennes du Patrimoine au Château de Panloy

©chateaudepanloy