Visite commentée end and Tours 6 juillet 2025 16:30

Indre-et-Loire

Visite commentée end and Jardin François 1er Tours Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-06 16:30:00

fin : 2025-07-06 17:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Tous les week-ends, un·e médiateur·ice passionné·e vous fait découvrir une de nos expositions du moment.

Ce week-end, découvrez end and de Koen Taselaar !

Pour sa première exposition en France, l’artiste néerlandais réalise une très grande tapisserie relatant les innombrables récits d’apocalypse qui parcourent l’histoire. Dans le style fantaisiste qui caractérise son travail, il explore à sa façon la fascination intemporelle de l’humanité pour la fin du monde. 0 .

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Every weekend, an enthusiastic mediator introduces you to one of our current exhibitions.

This weekend, discover « end and » by Koen Taselaar!

German :

Jedes Wochenende führt Sie ein/e passionierte/r Vermittler/in durch eine unserer aktuellen Ausstellungen.

Entdecken Sie an diesem Wochenende « end and » von Koen Taselaar!

Italiano :

Ogni fine settimana, un mediatore entusiasta vi mostrerà una delle nostre mostre attuali.

Questo fine settimana, scoprite « end and » di Koen Taselaar!

Espanol :

Cada fin de semana, un mediador entusiasta le mostrará una de nuestras exposiciones actuales.

Este fin de semana, descubre « end and », de Koen Taselaar

