Visite commentée enfants – parents : les artistes femmes au MusBA, Musée des beaux-arts, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée enfants – parents : les artistes femmes au MusBA 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Visites enfants-parents, les artistes femmes au MusBA.

De 11h à 12h30 : pour les enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents. Viens découvrir toutes les facettes des femmes artistes du musée, peintres, scientifiques ou politiciennes !

Musée des beaux-arts 20 Cours d’Albret, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556102056 https://www.musba-bordeaux.fr A travers ses collections de peintures, sculptures et dessins, le musée des beaux-arts de Bordeaux propose un large panorama de l’art européen du XVIe au XXe siècle. Jalonnée par la présence d’artistes au nom évocateur, ou de fonds très complets (comme celui de la peinture néerlandaise du XVIIIe siècle, la collection offre aussi un regard sur la vie artistique régionale, avec de riches ensembles d’œuvres des XVIIIe et XIXe siècles.

Visites enfants-parents, Les artistes femmes au MusBA.

©f.deval