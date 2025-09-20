Visite commentée « Entre patrimoine, arts, nature et magie » Château de la Garenne Argentonnay

Visite commentée « Entre patrimoine, arts, nature et magie » Château de la Garenne Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Entre patrimoine, arts, nature et magie » 20 et 21 septembre Château de la Garenne Deux-Sèvres

Participation libre. Départ des visites guidées à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Entre patrimoine architectural, histoire, arts, nature et magie,

Les Amis du Château de la Garenne vous ont concocté un programme éclectique.

Laissez vous émerveiller par ce lieu hors du temps, chargé d’histoire entre nature et arts.

Au programmé :

Visites commentées à la demande

Promenade libre dans le parc

Exposition d’artisans métiers d’art et démonstrations de leur savoir faire

Magie du Patrimoine avec le spectacle « Pierre et Jeanne » Mehdi Ouazzani Magicien (le 21 sept)

Château de la Garenne La garenne, 79290 Val en Vignes Argentonnay 79150 Ulcot Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine L’histoire du château de La Garenne est peu connue.

On sait que cette seigneurie était à la fin du XVIe siècle la propriété de la famille Villeneuve Laspoix, qu’elle passa par la suite entre les mains de Jean de Liniers, puis à Jacques Rougier en 1602. Dix ans plus tard, la Garenne appartenait à René de Gausserant. À la fin du XVIIe siècle, Jacques Herbert, chevalier, seigneur de Bellefonds, la Garenne et Mibertin, demeurait en sa maison noble de la Garenne. Au milieu du siècle suivant, le domaine était possédé par Louis de Vieilban de la Porte. Après la Révolution, la Garenne était toujours aux mains de cette famille représentée par Henry Alcibiade de Vieilban qui y mourut en 1876.

Le logis est une construction rectangulaire qui se dresse au fond de la cour carrée sur laquelle s’appuient les dépendances placées en retour d’équerre, formant ainsi la cour d’honneur. L’aile gauche côté Nord abrite une chapelle dédiée à Notre-Dame du Rosaire et à Saint-Dominique. L’aile sud abrite un four à pain, un four à pâtisserie et le pigeonnier.

Cet ensemble est entouré de douves en eau toute l’année et d’un parc aux arbres centenaires. À l’origine, l’ensemble du bâti devait être entouré de 4 tours, deux d’entre elles actuellement en partie arasées sont encore visibles et présentent la particularité d’être en forme en éperon. Prendre la grande allée sur la D31 entre Cersay et Argenton Les vallées. Coordonnées GPS : 47.027151,-0.38048. Adresse : 3 lieu dit la garenne 79290 Val en Vignes.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Mignot