Visite commentée Épier Épineau Rue des écoles Épineau-les-Voves

Rue des écoles Parking du cimetière Épineau-les-Voves Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-07-18 10:00:00

2025-07-18

Trois faits emblématiques du village ?

• Son origine épineuse, mais purement gallo-romaine. À l’image de la villa disparue qui rythmait la vie des habitants.

• Le château, aujourd’hui source de dépaysement pour de nombreux élèves pratiquant l’équitation. Si vous voyez des chevaux, petits, grands, blancs, tachetés, c’est que vous êtes arrivés chez nous.

• L’église Saint-Quiriace, foyer de discorde puisqu’ Épineau et Les Voves étaient deux communes distinctes. L’une possédait une église à trois nefs et l’autre une chapelle. Qui l’a remporté ?

On vous attend au tournant.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Migennois. .

Rue des écoles Parking du cimetière Épineau-les-Voves 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

