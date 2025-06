Visite commentée espace EDF Odyssélec > CIP EDF – Flamanville 17 juin 2025 16:00

Manche

Visite commentée espace EDF Odyssélec > CIP EDF Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-06-17 16:00:00

2025-09-19

Date(s) :

2025-06-17

L’ EDF Odyssélec est bien plus qu’un simple espace. C’est un label qui incarne la transmission du patrimoine scientifique, technique et historique du Groupe EDF. Ensemble, construisons un avenir énergétique neutre en CO2, juste, innovant et durable.

Profitez d’une vue panoramique sur les installations et les points de surveillance de l’environnement. Vous serez au cœur de l’action, observant de près les rouages de l’énergie électrique.

L’Espace EDF Odyssélec vous accueille du mardi au vendredi.

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 45 42 80 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

English : Visite commentée espace EDF Odyssélec > CIP EDF

The EDF Odysselec is much more than just a space. It’s a label that embodies the transmission of the EDF Group’s scientific, technical and historical heritage. Together, let?s build a CO2-neutral, fair, innovative and sustainable energy future.

Enjoy a panoramic view of the facilities and environmental monitoring points. You’ll be right at the heart of the action, observing the workings of electrical energy at close quarters.

Espace EDF Odyssélec is open from Tuesday to Friday.

German :

EDF Odyssélec ist viel mehr als nur ein Raum. Es ist ein Label, das die Weitergabe des wissenschaftlichen, technischen und historischen Erbes der EDF-Gruppe verkörpert. Lassen Sie uns gemeinsam eine CO2-neutrale, gerechte, innovative und nachhaltige Energiezukunft aufbauen.

Genießen Sie einen Panoramablick auf die Anlagen und die Umweltüberwachungspunkte. Sie befinden sich im Zentrum des Geschehens und können aus nächster Nähe beobachten, wie elektrische Energie erzeugt wird.

Der Espace EDF Odyssélec ist von Dienstag bis Freitag für Sie geöffnet.

Italiano :

L’EDF Odysselec è molto più di un semplice spazio. È un marchio che incarna la trasmissione del patrimonio scientifico, tecnico e storico del Gruppo EDF. Costruiamo insieme un futuro energetico a zero emissioni di CO2, equo, innovativo e sostenibile.

Godetevi una vista panoramica degli impianti e dei punti di monitoraggio ambientale. Sarete al centro dell’azione, osservando da vicino il funzionamento dell’energia elettrica.

L’Espace EDF Odyssélec è aperto dal martedì al venerdì.

Espanol :

El EDF Odysselec es mucho más que un espacio. Es una etiqueta que encarna la transmisión del patrimonio científico, técnico e histórico del Grupo EDF. Juntos, construyamos un futuro energético neutro en emisiones de CO2, justo, innovador y sostenible.

Disfrute de una vista panorámica de las instalaciones y de los puntos de control medioambiental. Estará en el centro de la acción, observando de cerca el funcionamiento de la energía eléctrica.

El Espace EDF Odyssélec está abierto de martes a viernes.

