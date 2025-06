Visite commentée et apéro – Monistrol-sur-Loire 31 juillet 2025 11:00

Haute-Loire

Jeudi 2025-07-31 11:00:00

2025-07-31

Visite d’environ 45 minutes de la Chapelle des Ursulines qui abrite le fameux retable de Pierre Vaneau. Suivi d’une dégustation. Gratuit. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

45-minute tour of the Chapelle des Ursulines, home to Pierre Vaneau’s famous altarpiece. Followed by a wine tasting. Free admission. Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

German :

Ca. 45-minütige Besichtigung der Ursulinenkapelle, in der sich das berühmte Altarbild von Pierre Vaneau befindet. Anschließend folgt eine Weinprobe. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron erforderlich.

Italiano :

Visita di 45 minuti della Chapelle des Ursulines, dove si trova la famosa pala d’altare di Pierre Vaneau. Segue una degustazione di vini. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron.

Espanol :

Visita de 45 minutos a la Capilla de las Ursulinas, donde se encuentra el famoso retablo de Pierre Vaneau. A continuación, degustación de vinos. Entrada gratuita. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

