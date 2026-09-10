Visite commentée et atelier autour de l’exposition « Croqueurs de patrimoine », Centre d’Arts et du Patrimoine, Quarante
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'Arts et du Patrimoine · Quarante
Informations pratiques
Visite commentée et atelier autour de l’exposition « Croqueurs de patrimoine » Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Centre d’Arts et du Patrimoine Hérault
Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Rencontrez Camille Haumont, restauratrice du patrimoine documentaire et consultante en conservation préventive, à l’occasion d’animations consacrées aux insectes nuisibles aux collections patrimoniales.
La rencontre débutera par une visite commentée de l’exposition « Croqueurs de patrimoine », suivie d’un atelier ludique et pédagogique pour découvrir les différents facteurs de dégradation des objets patrimoniaux.
Observation, jeux, manipulation d’outils et prélèvements d’insectes rythmeront cette initiation accessible à tous.
Saurez-vous trouver la petite bête ?
Centre d’Arts et du Patrimoine Domaine de Roueïre, 34310 Quarante Quarante 34310 Hérault Occitanie 04 67 25 00 25 https://www.domainederoueire.fr https://www.instagram.com/domainederoueire/;https://www.facebook.com/p/Roue%C3%AFre-Centre-dArts-et-du-Patrimoine-61573911970590/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 25 00 25 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@domainederoueire.fr »}] Ancien domaine viticole réhabilité en lieu de culture, d’émotion et de partage, Roueïre est niché au milieu des vignes, dans un cadre naturel d’exception. Il représente l’union entre le patrimoine historique et la création artistique actuelle.
Espace d’expositions artistiques et patrimoniales, Roueïre propose de nombreuses actions culturelles tout au long de l’année : conférences, visites, ateliers en famille, cours d’art, événements, …
Le domaine impressionne par son architecture, les vestiges de son passé
et la dynamique insufflée par son projet artistique. C’est un lieu accessible à tous, propice à la promenade, la découverte et l’émerveillement. C’est aussi une étape incontournable de la Voie verte Camin’arts et boucle des châteaux.
Depuis sa rénovation, cet endroit chargé de mémoire a tous les atouts pour devenir un site incontournable dédié aux Arts et au Patrimoine dans la Communauté de communes
Sud-Hérault, et au-delà. Parking vélo et voitures.
Rencontre avec la restauratrice Camille Haumont pour des animations autour des insectes nuisibles aux collections patrimoniales.
© Melkan Bassil
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