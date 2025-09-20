Visite commentée et ateliers – Galleria Continua Les Moulins GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Boissy-le-Châtel

Visite commentée et ateliers – Galleria Continua Les Moulins GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Boissy-le-Châtel samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée et ateliers – Galleria Continua Les Moulins 20 et 21 septembre GALLERIA CONTINUA / Les Moulins Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visite commentée pour tous de l’exposition de Pascale Marthine Tayou. Tchâm : Confidences, ainsi que plusieurs ateliers artistiques en collaboration avec l’association Les Graines de Génie.

14h : Visite commentée de l’exposition de Pascale Marthine Tayou

15h : Visite commentée et Atelier Objets trouvés

16h : Randonnée vers le Moulin de Sainte-Marie

17h : Rdv autour de l’Arbre à palabres + atelier et table ronde

GALLERIA CONTINUA / Les Moulins 46 rue de la Ferté Gaucher, 77169 Boissy-le-Châtel Boissy-le-Châtel 77169 Seine-et-Marne Île-de-France +33 (0)1 64 20 39 50 http://www.galleriacontinua.com GALLERIA CONTINUA est une galerie d’art contemporain fondée en 1990 à San Gimignano par trois amis : Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi et Maurizio Rigillo. Pour marquer sa présence en Europe, en 2007 la galerie ouvre un espace en France à Boissy-le-Châtel, dans la campagne à l’est de Paris, en investissant une ancienne papeterie de 10.000 mètres carrés : Le Moulin de Boissy. Plusieurs fois par an, l’ancienne usine rénovée accueille des projets et des expositions présentant des œuvres monumentales d’artistes des cinq continents. En 2010, Galleria Continua se lance dans un nouveau défi en rachetant l’ancienne papeterie de Sainte-Marie, à un kilomètre du Moulin de Boissy, renforçant ainsi son action sur le territoire français. Depuis 2011, deux grands espaces sont ainsi ouverts au public, pour un total de 40.000 mètres carrés alloué aux expositions au milieu de la nature. GALLERIA CONTINUA / Les Moulins est ouverte au public du mercredi au dimanche, de 12h à 18h et sur rendez-vous. Les Moulins sont animés par des visites guidées chaque jour. La galerie est toujours ouverte sauf le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet. Transports publics depuis Paris : SNCF-Transilien, ligne P.

Visite commentée pour tous de l’exposition de Pascale Marthine Tayou. Tchâm : Confidences, ainsi que plusieurs ateliers artistiques en collaboration avec l’association Les Graines de Génie.

Galleria Continua