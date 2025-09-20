Visite commentée et audition de l’orgue Meymac
Visite commentée et audition de l’orgue
Place de l’Église Meymac Corrèze
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Anne Guerrand vous invite à venir découvrir l’orgue lors d’une visite commentée et également à apprécier sa musicalité.
Entrée libre .
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr
