Visite commentée et audition de l’orgue Meymac

Visite commentée et audition de l’orgue

Place de l'Église Meymac

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Anne Guerrand vous invite à venir découvrir l’orgue lors d’une visite commentée et également à apprécier sa musicalité.

Entrée libre .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 accueil@otc-haute-correze.fr

