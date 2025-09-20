Visite commentée et audition de l’orgue Meymac

Visite commentée et audition de l'orgue

Visite commentée et audition de l’orgue Meymac samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée et audition de l’orgue

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Anne Guerrand vous invite à venir découvrir l’orgue lors d’une visite commentée et également à apprécier sa musicalité.
Entrée libre   .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30  accueil@otc-haute-correze.fr

English : Visite commentée et audition de l’orgue

German : Visite commentée et audition de l’orgue

Italiano :

Espanol : Visite commentée et audition de l’orgue

L’événement Visite commentée et audition de l’orgue Meymac a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze