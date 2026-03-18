Visite commentée et Brocante Château en Fête Domaine de la Fauconnie Campsegret
Visite commentée et Brocante Château en Fête Domaine de la Fauconnie Campsegret mercredi 15 avril 2026.
Visite commentée et Brocante Château en Fête
Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Visite commentée gratuite du domaine avec un café thé de bienvenue
Brocante du propriétaire
9h-17h, Domaine de la Fauconnie
Rés: Tél. 06 45 35 42 32 information@lafauconnie.com .
Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 35 42 32 information@lafauconnie.com
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English : Visite commentée et Brocante Château en Fête
L’événement Visite commentée et Brocante Château en Fête Campsegret a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord