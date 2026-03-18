Visite commentée et Brocante Château en Fête Domaine de la Fauconnie Campsegret

Visite commentée et Brocante Château en Fête

Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Visite commentée gratuite du domaine avec un café thé de bienvenue

Brocante du propriétaire

9h-17h, Domaine de la Fauconnie

Rés: Tél. 06 45 35 42 32 information@lafauconnie.com .

Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 35 42 32 information@lafauconnie.com

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English : Visite commentée et Brocante Château en Fête

L’événement Visite commentée et Brocante Château en Fête Campsegret a été mis à jour le 2026-03-12 par Vallée de l’Isle en Périgord