Visite commentée et Brocante Château en Fête Domaine de la Fauconnie Campsegret

Visite commentée et Brocante Château en Fête 635 route de la Fauconnie Campsegret 2026-04-22

Visite commentée et Brocante Château en Fête Domaine de la Fauconnie Campsegret mercredi 22 avril 2026.

Visite commentée et Brocante Château en Fête

Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Visite commentée gratuite du domaine avec un café thé de bienvenue
Brocante du propriétaire
9h-17h, Domaine de la Fauconnie
Rés: Tél. 06 45 35 42 32 information@lafauconnie.com   .

Domaine de la Fauconnie 635 route de la Fauconnie Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 35 42 32  information@lafauconnie.com

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English : Visite commentée et Brocante Château en Fête

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