Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe Chapelle Berdiaev Clamart

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s’installa à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l’Eglise russe, sa maison accueille aujourd’hui des clercs.

Conférence organisée en complément de la visite par Anne Philipenko : La Maison de Nicolas Berdiaev : un lien entre les cultures, les pratiques religieuses et les idées philosophiques.

Chapelle Berdiaev 83 rue du Moulin-de-Pierre 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite commentée puis conférence

Ville de Clamart