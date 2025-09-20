Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe Chapelle Berdiaev Clamart
Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe Chapelle Berdiaev Clamart samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe Samedi 20 septembre, 14h00 Chapelle Berdiaev Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s’installa à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l’Eglise russe, sa maison accueille aujourd’hui des clercs.
Conférence organisée en complément de la visite par Anne Philipenko : La Maison de Nicolas Berdiaev : un lien entre les cultures, les pratiques religieuses et les idées philosophiques.
Chapelle Berdiaev 83 rue du Moulin-de-Pierre 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite commentée puis conférence
Ville de Clamart