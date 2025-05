Visite commentée et conviviale du Solilab, tiers-lieu de l’économie sociale et solidaire. – Le Solilab Nantes, 10 juin 2025 16:00, Nantes.

Tiers-lieu avant l’heure et premier exemple d’urbanisme transitoire, le Solilab a rempli son pari de déployer un panel d’outils pour les acteurs de l’ESS. Situé sur l’île de Nantes sur une ancienne friche industrielle, Le Solilab est un espace de travail mutualisé dédié à l’économie sociale et solidaire (ESS).Il permet à près de 140 activités ESS de se développer côte à côte en bénéficiant d’un loyer abordable et de services dédiés.Le Solilab c’est aussi un lieu ouvert à tout le monde avec un magasin de réemploi, un marché paysan, un café-restaurant et de multiples événements.Imaginé par Les Ecossolies, le lieu est géré au quotidien par la coopérative Lieux communs.

