Visite commentée et démonstration de l’Atelier de Chalcographie GrandPalaisRmn Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais Saint-Denis

Visite commentée et démonstration de l’Atelier de Chalcographie GrandPalaisRmn Samedi 20 septembre, 10h30, 12h00, 14h00, 15h30 Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais Seine-Saint-Denis

Visites gratuites uniquement sur réservation sur le site Explore Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fondée en 1797, la Chalcographie du Louvre est chargée de conserver et d’imprimer une collection de plusieurs milliers de cuivres gravés. Autrefois abritées sous les toits du palais du Louvre, les presses sont à présent logées dans les Ateliers d’art GrandPalaisRmn à Saint-Denis. Les visiteurs pourront échanger avec les artisans imprimeurs taille-douciers, assister à des démonstrations d’impression à partir de plaques originales et découvrir toute les étapes nécéssaires à la réalisation d’une estampe. Dépositaire d’un savoir-faire traditionnel, l’atelier de Chalacographie est reconnu comme un conservatoire de ce métier d’art.

Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais 1 impasse du Pilier 93217 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 46 25 60 http://ateliersartmuseesnationaux.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/107-ateliers-de-moulage-et-de-chalcographie-de-la-rmn.html?search_query=ateliers&fast_search=fs »}] Les Ateliers d’Art de la Réunion des musées nationaux — Grand Palais (Rmn-GP) rassemblent les ateliers de moulage et de chalcographie du Louvre. Créé au sein du Louvre, un an après l’ouverture du musée en 1794, l’atelier de Moulage est créé pour réaliser des reproductions en plâtre destinées à compléter les collections du musée et à alimenter les écoles de Beaux-Arts françaises. Par la suite, il est amené à vendre ses productions à d’autres institutions et des particuliers en France et à l’étranger. Dès sa création, l’atelier enrichit ses collections à partir d’œuvres des collections françaises et européennes pour conserver et exploiter aujourd’hui un fonds de plus de 6 000 modèles allant de la Préhistoire au XXe siècle. Créé à la même période, l’atelier de chalcographie préserve 14 000 plaques de cuivre gravées déposées par le musée du Louvre. Ce fonds constitué depuis Louis XIV et constamment enrichi de nouvelles créations contemporaines illustre certains des plus grands moments de l’histoire de France et d’Europe par des gravures originales ou réalisées d’après peintures. Il a comme mission, l’exploitation et la diffusion des estampes tirées à partir de plaques originales. RER B: La Plaine-Stade de France Métro ligne 12: Front Populaire

Visite commentée et démonstration d’impression

