Visite commentée et démonstration de l’orgue de la collégiale Saint-Loup collégiale St Loup grande rue 89210 Brienon sur Armançon Brienon-sur-Armançon

L’orgue n’est pas accessible aux personnes handicapées (petit escalier en colimaçon).

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez accéder à l’orgue de la collégiale Saint-Loup de Brienon-sur-Armançon et assister à une démonstration de son fonctionnement par l’organiste.

l'orgue de la collégiale date de 1774 signé Joseph Rabiny

