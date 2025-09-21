Visite commentée et présentation du projet participatif « Meubles au château» Château musées Blois

Sur réservation dès le 8 septembre ; compris dans le prix d’entrée : 7,50 € – gratuit pour les moins de 18 ans et détenteurs du Pass Blois Culture

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette visite vous propose de découvrir les étapes du projet et les liens avec l’exposition Trésors de bois et de velours. Secrets du mobilier Renaissance.

Pour ce projet artistique mêlant patrimoine et création contemporaine, près de 80 Blésois, de tous âges, ont revisité le mobilier Renaissance à travers ateliers et visites guidées. Leurs œuvres originales, entre dessins, textiles, volumes et inspirations graphiques, sont exposées, le temps de ce week-end, dans la salle des États. Une manière inédite de faire dialoguer les collections historiques et la créativité d’aujourd’hui.

Château musées 6 Place du Château, 41000 Blois, France

(c) Château royal de Blois