Visite commentée exceptionnelle du château et du jardin à Cubières, Aude, Château de Cubières-sur-Cinoble, Cubières-sur-Cinoble

Informations pratiques

Visite commentée exceptionnelle du château et du jardin à Cubières, Aude 19 et 20 septembre Château de Cubières-sur-Cinoble Aude

Tarif réduit : 8€/adulte, 6€/jeune de plus de 15 ans, gratuit pour les enfants de – de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite guidée par les propriétaires vous fera découvrir l’histoire et l’architecture extérieure du monument, propriété des archevêques de Narbonne du Moyen Âge jusqu’à la Révolution.

Le jardin botanique sera également ouvert à la visite. Vous pourrez y découvrir, accompagnés de commentaires, ses collections de rosiers, de plantes magiques et d’arbustes rares.

Château de Cubières-sur-Cinoble Route des châteaux cathares, 11190 Cubières-sur-Cinoble Cubières-sur-Cinoble 11190 Les Baillessats Aude Occitanie 06 87 97 30 92 http://facebook.com/chateaudecubieressurcinoble Propriété des seigneurs-archevêques de Narbonne depuis le Moyen Âge jusqu’à la Révolution française, ce lieu est en restauration depuis 2000. Profitez d’une visite guidée des salles restaurées et meublées, ainsi que du jardin botanique à la française. Sur la RD 14. Parking de la mairie de Cubières.

La visite guidée par les propriétaires vous fera découvrir l’histoire et l’architecture extérieure du monument, propriété des Archevêques de Narbonne depuis le moyen-âge jusqu’à la Révolution. Le ses…

© Fredy Solvet