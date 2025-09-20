Visite commentée « Explorateurs du quartier Notre-Dame » Église Notre-Dame-la-Grande Poitiers
Gratuit. Sans réservation. À partir de 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00
Avec un guide-conférencier, découvrez le quartier de Notre-Dame-la-Grande… en vous amusant !
La découverte peut également se faire en autonomie, grâce au livret-jeux « Explorateurs – quartier Notre-Dame », disponible sur place.
⏳ Durée : 1h30
Église Notre-Dame-la-Grande Place Charles-de-Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine
© Daniel Proux