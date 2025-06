Visite commentée exposition « Assemblages, bricolages, hybridations » Meymac 2 juillet 2025 15:00

Corrèze

Visite commentée exposition « Assemblages, bricolages, hybridations » Avenue Limousine Meymac Corrèze

Début : 2025-07-02 15:00:00

fin : 2025-08-06 17:00:00

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

2025-08-27

Visite commentée de l’exposition « Assemblages, bricolages, hybridations »

Cette exposition regroupe les oeuvres d’une quarantaine d’artistes qui semblent avant tout expérimenter de nouvelles combinaisons, avec parfois des touches d’humour ou d’absurde. Ces créations, par leur aspect inattendu, invitent à remettre en question nos certitudes et à explorer de nouvelles limites, tant pour l’artiste que pour celles et ceux qui les découvrent. Peintures, sculptures, vidéos d’une quarantaine d’artistes sont présentées.

Visite commentée les mercredis en juillet et août. .

Avenue Limousine

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 23 30 contact@cacmeymac.fr

