Visite commentée – Exposition du peintre JI DAHAI – Musique en la chapelle NOTRE DAME DE SAINTE-GARDE – SAINT-DIDIER Saint-Didier

Visite commentée – Exposition du peintre JI DAHAI – Musique en la chapelle NOTRE DAME DE SAINTE-GARDE – SAINT-DIDIER Saint-Didier vendredi 19 septembre 2025.

Visite commentée – Exposition du peintre JI DAHAI – Musique en la chapelle 19 – 21 septembre NOTRE DAME DE SAINTE-GARDE – SAINT-DIDIER Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T19:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Ouverture exceptionnelle de notre Maison au public avec des visites commentées toutes les heures et une exposition évènement des peintures de Ji DAHAI.

NOTRE DAME DE SAINTE-GARDE – SAINT-DIDIER 205, chemin de sainte-garde SAINT-DIDIER Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 66 01 08 https://www.saintegarde.org/ Entre garrigues et vignes, adossée sur un petit village provençal, la maison de Sainte Garde accueille des groupes déjà constitués et propose également des retraites spirituelles, des formations catéchétiques, des colloques théologiques et des événements culturels de qualité. De nombreux concerts sont donnés dans la magnifique chapelle. Parking gratuit

Ouverture exceptionnelle de notre Maison au public avec des visites commentées toutes les heures et une exposition évènement des peintures de Ji DAHAI.

ML BARON