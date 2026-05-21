Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté Iffendic
Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté Iffendic mercredi 17 juin 2026.
Iffendic
Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté
4 Domaine de Tremelin Iffendic Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Le 17 juin de 10h30 à 11h30, à l’occasion de l’exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre, L’aparté vous invite à une visite public en compagnie d’un médiateur, pour une découverte de l’univers foisonnant et coloré d’Elly Oldman.
Entrée libre et gratuite
Sans inscription
Tout public
Visite accompagnée d’un médiateur .
4 Domaine de Tremelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29
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English :
L’événement Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté Iffendic a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté
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