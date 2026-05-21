Iffendic

Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté

4 Domaine de Tremelin Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le 17 juin de 10h30 à 11h30, à l’occasion de l’exposition La Planète d’Au-Dessus de la Terre, L’aparté vous invite à une visite public en compagnie d’un médiateur, pour une découverte de l’univers foisonnant et coloré d’Elly Oldman.

Entrée libre et gratuite

Sans inscription

Tout public

Visite accompagnée d’un médiateur .

4 Domaine de Tremelin Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 77 29

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English :

L’événement Visite commentée exposition La planète d’Au-Dessus de la Terre à L’aparté Iffendic a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Montfort Communauté