Visite commentée Exposition Les Fables de La Fontaine par Bonsard La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Visite commentée Exposition Les Fables de La Fontaine par Bonsard La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac mercredi 9 juillet 2025.

Visite commentée Exposition Les Fables de La Fontaine par Bonsard

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-20 2025-08-27

Une visite commentée de l’exposition de 25 œuvres inédites sur les Fables de La Fontaine. Nul doute que certaines de ses toiles raviveront le souvenir des fable de Jean de La Fontaine apprises par cœur à l’école.

.

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 boulevard Denfert-Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

English : Guided tour: Exhibition Les Fables de La Fontaine par Bonsard

A guided tour of the exhibition of 25 previously unpublished works on La Fontaine’s Fables. No doubt some of his paintings will revive memories of Jean de La Fontaine’s fables memorized at school.

German :

Eine kommentierte Führung durch die Ausstellung von 25 unveröffentlichten Werken zu den Fabeln von La Fontaine. Zweifellos werden einige seiner Gemälde die Erinnerung an die Fabeln von Jean de La Fontaine, die er in der Schule auswendig gelernt hat, wieder aufleben lassen.

Italiano :

Una visita guidata alla mostra di 25 opere inedite sulle Favole di La Fontaine. Senza dubbio alcuni dei suoi dipinti faranno rivivere i ricordi delle favole di Jean de La Fontaine, imparate a memoria a scuola.

Espanol :

Visita guiada a la exposición de 25 obras inéditas sobre las Fábulas de La Fontaine. Sin duda, algunos de sus cuadros revivirán recuerdos de las fábulas de Jean de La Fontaine, aprendidas de memoria en la escuela.

L’événement Visite commentée Exposition Les Fables de La Fontaine par Bonsard Cognac a été mis à jour le 2025-08-19 par Destination Cognac