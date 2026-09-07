[Visite commentée] Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne, Fous de Garonne, Couthures-sur-Garonne

Informations pratiques

[Visite commentée] Exposition Photo : Mémoire de crue de Garonne Samedi 19 septembre, 18h00 Fous de Garonne Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Michel Moreau, président de l’association Les Passerelles de Couthures-sur-Garonne, propose une visite commentée de l’exposition photographique « Mémoire de crue de Garonne, février 2026 », labellisée « Journée nationale de la résilience 2026 ».

La présentation sera suivie, à 18h30, de la remise du Prix du public du Concours Photo Mémoire de crue de Garonne – Février 2026.

Fous de Garonne 14 Impasse de Lacave 47180 Couthures-sur-Garonne Couthures-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://les-passerelles-de-couthures-sur-garonne-rencontres-culturelles.s2.yapla.com/fr/exposition-photo https://www.fous-de-garonne.com Le site touristique Fous de Garonne est dédié aux crues de Garonne et accueille l’exposition photo Mémoire de crue de Garonne – Février 2026 accès tout public, parking place de la Cale

Visite commentée Exposition Photo

Réalisation Isabelle Madsen Chaffanjon ©atelierduho