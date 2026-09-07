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AGENDA · Saint-Martin-d'Estréaux

Visite commentée extérieure, chateaumorand, Saint-Martin-d’Estréaux

dimanche 20 septembre 2026 · chateaumorand · Saint-Martin-d'Estréaux

Visite commentée extérieure, chateaumorand, Saint-Martin-d’Estréaux

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
chateaumorand
Adresse
80 allée de chateaumorand 42620 Saint Martin d'Estreaux
Ville
42620 Saint-Martin-d'Estréaux
Département
Loire

Visite commentée extérieure Dimanche 20 septembre, 14h00 chateaumorand Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre des jardins.
Historique de la maison à 15h, 16h et 17h.

chateaumorand 80 allée de chateaumorand 42620 Saint Martin d’Estreaux Saint-Martin-d’Estréaux 42620 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre des jardins.

©lambertdaverdoing