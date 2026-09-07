Visite commentée extérieure, chateaumorand, Saint-Martin-d’Estréaux

Informations pratiques

Visite commentée extérieure Dimanche 20 septembre, 14h00 chateaumorand Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre des jardins.

Historique de la maison à 15h, 16h et 17h.

chateaumorand 80 allée de chateaumorand 42620 Saint Martin d’Estreaux Saint-Martin-d’Estréaux 42620 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite libre des jardins.

©lambertdaverdoing