AGENDA · Saint-Martin-d'Estréaux
Visite commentée extérieure, chateaumorand, Saint-Martin-d’Estréaux
dimanche 20 septembre 2026 · chateaumorand · Saint-Martin-d'Estréaux
Informations pratiques
Visite commentée extérieure Dimanche 20 septembre, 14h00 chateaumorand Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite libre des jardins.
Historique de la maison à 15h, 16h et 17h.
chateaumorand 80 allée de chateaumorand 42620 Saint Martin d’Estreaux Saint-Martin-d’Estréaux 42620 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre des jardins.
©lambertdaverdoing