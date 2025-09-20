Visite commentée « Façades en regard : trois époques à Rueil » Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison

Visite commentée « Façades en regard : trois époques à Rueil » Musée d’histoire locale Rueil-Malmaison samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Façades en regard : trois époques à Rueil » Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00 Musée d’histoire locale Hauts-de-Seine

Inscription obligatoire avant le vendredi 19 septembre 2025

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découvrez l’évolution architecturale de Rueil-Malmaison à travers une visite commentée des façades de trois bâtiments emblématiques du centre-ville. De l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à l’ancienne mairie devenue musée d’histoire locale, puis à la médiathèque contemporaine, ce parcours met en lumière trois époques, trois styles, trois regards sur la ville.

Musée d’histoire locale Pl du 11 Novembre 1918 et des Anciens Combattants, 92500 Rueil-Malmaison, France Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France 0147326650 https://www.villederueil.fr/fr/musee-dhistoire-locale [{« type »: « email », « value »: « musee-municipal@mairie-rueilmalmaison.fr »}] Souvenirs de la guerre de 1870. Salle consacrée à Edouard Belin (1876 – 1963) inventeur, créateur en 1907 du procédé de photolégraphie et de la télautographie. Collection exceptionnelle de 1.600 figurines représentant la Grande Armée de Napoléon Départ de la station RER A, bus 144 ou 467 avec arrêt « Centre-ville »

Visite commentée

Mairie de Rueil-Malmaison