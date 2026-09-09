Visite commentée : « Femmes de Sciences », Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux

Informations pratiques

Visite commentée : « Femmes de Sciences » 19 et 20 septembre Muséum de Bordeaux – sciences et nature Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visites « Femmes de sciences »

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le Muséum de Bordeaux vous invite à découvrir les femmes qui ont marqué l’histoire des sciences à travers des visites thématiques.

Partez à la rencontre de figures majeures telles que Jane Goodall, pionnière de l’étude des chimpanzés, Rosalind Franklin, dont les travaux ont été déterminants dans la découverte de la structure de l’ADN, Mary Buckland, illustratrice scientifique et biologiste marine ayant contribué au développement de la paléontologie, ou encore Jeanne Baret, botaniste et première femme à avoir accompli un tour du monde.

Accompagnés par les médiateurs et médiatrices du Muséum, découvrez les parcours inspirants de ces scientifiques et leur héritage, encore trop souvent méconnu dans l’histoire des sciences.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Muséum de Bordeaux – sciences et nature 5 place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 65 30 https://www.museum-bordeaux.fr https://fr-fr.facebook.com/museum.debordeaux;https://www.instagram.com/museumdebordeaux/ Fondé en 1791, le cabinet d’histoire naturelle de Bordeaux figure parmi les plus anciennes collections publiques de France.

Il prend d’abord place sur les allées de Tourny, dans l’ancien hôtel de l’Académie qu’il partage avec la galerie de tableaux, le musée lapidaire, la bibliothèque, l’école des Beaux-Arts et un observatoire. Il a été ouvert au public en 1811.

En 1857, l’hôtel de Lisleferme, édifié en 1780 en bordure du jardin public, a été acquis par la municipalité. L’édifice est largement transformé et réaménagé. Fin 1862, les collections sont transférées : le nouvel établissement a alors pris le nom de muséum d’histoire naturelle.

Les collections y sont présentées suivant l’objectif que se sont fixé les scientifiques : décrire, nommer et classer la nature, le vivant comme le monde minéral.

Le muséum agrandi et rénové du XXIe siècle a pour objectif de montrer comment notre regard sur la nature a évolué, d’hier à aujourd’hui, comment les acquisitions de connaissances nouvelles peuvent remettre en question nos représentations. Découvrir, s’étonner, s’émerveiller, s’interroger, partager, contribuer sont quelques-uns des plaisirs auxquels le nouveau muséum vous convie. Piéton : par le jardin public – entrées : place Bardineau / place du Champ de Mars / cours de Verdun / rue d’Aviau / rue de la course / place Longchamps. En tram : tram B arrêt Quinconces / C arrêt jardin public. En bus : 4-5N-15 arrêt jardin public / 6 arrêt rue d’Aviau. En vélo : stations Vcub à proximité. En voiture : parking auditorium / parking Tourny / parking allée de Bristol.

Visites « Femmes de sciences »

© M. CLUZEL – Ville de Bordeaux