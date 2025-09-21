Visite commentée : Femmes résistantes Hôtel de Ville Annemasse Annemasse

Visite commentée : Femmes résistantes Hôtel de Ville Annemasse Annemasse dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée : Femmes résistantes Dimanche 21 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Annemasse Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visite commentée sur les femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale à Annemasse par Laure-Anne Grondin, médiatrice culturelle.

Hôtel de Ville Annemasse Place de l’Hôtel de Ville 74100 Annemasse Annemasse 74100 Centre-Ville Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 50 95 07 00 http://www.annemasse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/jep-annemasse-2025 »}]

Visite commentée sur les femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale à Annemasse par Laure-Anne Grondin, médiatrice culturelle.

©Ministère de la Culture