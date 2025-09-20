Visite commentée : « Flashback cartes postales à Molières » Les Promenades Molières

Gratuit. Réservation obligatoire. Informations complémentaires au 05 63 26 04 04.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Remontez le temps à travers les cartes postales anciennes de Molières lors d’une visite pleine de charme et de souvenirs.

Cette balade commentée est menée par Céline Pautonnier, guide-conférencière aussi connue sous le nom de la Lieuse de temps.

️ Durée : 1h30

Une invitation à voir le passé autrement et à redécouvrir le patrimoine local à travers l’image et le récit !

Les Promenades 82220 Molières Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 26 04 04 https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/

© Médiathèque collection particulière