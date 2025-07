Visite commentée Gaule et Mosaïque Office de Tourisme du Migennois Migennes

Visite commentée Gaule et Mosaïque Office de Tourisme du Migennois Migennes mercredi 16 juillet 2025.

Visite commentée Gaule et Mosaïque

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes Yonne

2025-07-16 15:00:00

2025-07-16

Les mosaïques gallo-romaines, ce n’est pas qu’en Italie. Imaginez ! Vous êtes au IVème siècle et vivez dans une villa. Vous observez la création d’une mosaïque de 210 m² reposant au sol puis marchez dessus tous les jours. Plus tard, bien plus tard, en 1975, cette même œuvre d’art sort de terre et 6 m² finissent exposés à l’Office de Tourisme du Migennois. Aujourd’hui, un autre fragment, dans la continuité géométrique du premier, est également visible. Profitez d’une visite pour vous imprégner de cette ère qui a marqué Migennes et ses alentours. .

Office de Tourisme du Migennois 1 place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

