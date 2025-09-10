Visite commentée, Grappe d’automne Micro-Folies Cadaujac Cadaujac

Une visite commentée autour de la thématique des vendanges, à travers des œuvres évoquant Dionysos, l’Italie, l’automne et la fête des récoltes.

Un parcours conçu pour les plus jeunes et adaptable aux adultes, en résonance avec l’exposition photographique du Château de Couhins.

Dès 5 ans. .

Micro-Folies Cadaujac Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

