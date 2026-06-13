Visite commentée Gurs, le devoir de mémoire Gurs
Visite commentée Gurs, le devoir de mémoire Gurs vendredi 16 octobre 2026.
Gurs
Visite commentée Gurs, le devoir de mémoire
Pavillon d’accueil du Camp de Gurs Gurs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 14:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Camp d’internement français créé en mars 1939 pour interner les combattants de l’armée républicaine espagnole, il est ensuite utilisé comme centre d’internement des indésirables du régime de Vichy et devient l’une des bases de la déportation des juifs étrangers réfugiés en France. Votre guide vous racontera l’histoire de ce camp tristement célèbre en déambulant de la reconstitution d’une baraque au cimetière des internés. .
Pavillon d’accueil du Camp de Gurs Gurs 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com
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English : Visite commentée Gurs, le devoir de mémoire
L’événement Visite commentée Gurs, le devoir de mémoire Gurs a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves
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