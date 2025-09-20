Visite commentée Gymnase Allée des sports Ingré

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

L’accroissement des effectifs du lycée à mis en exergue une surchage d’occupation des équipements sportifs de la ville. La région a décidé de construire un nouveau gymnase sur la commune. Ce complexe sportif comprend, sur 2000 m², une salle d’escalade, un plateau multisports et une salle polyvalente. Ce complexe, de construction moderne, intégre une isolation boisourcée, une ossature en bois, des panneuax photovoltaïques et une performance énergétique de haut niveau. Venez le découvrire le samedi 20 septembre à 10h ou à 11h.

Gymnase Allée des sports Parc de Bel Air, 45140 Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire Gymnase avec trois salles dédiées aux sports. parking d e30 places, transport collectif à proximité

Porret Philippe