Visite commentée « Habiter la modernité à Dunkerque » 44 boulevard Sainte Barbe Dunkerque

Visite commentée « Habiter la modernité à Dunkerque » 44 boulevard Sainte Barbe Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée « Habiter la modernité à Dunkerque » 20 et 21 septembre 44 boulevard Sainte Barbe Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À travers l’histoire et l’architecture de la Reconstruction, redécouvrez l’identité de la ville de Dunkerque, l’apport du Mouvement moderne au logement, et la vie concrète des habitants des immeubles Sainte-Barbe Sud, hier et aujourd’hui.

44 boulevard Sainte Barbe 44 boulevard sainte barbe Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « missionpatrimoine@ville-dunkerque.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 25 52 »}]

À travers l’histoire et l’architecture de la Reconstruction, redécouvrez l’identité de la ville de Dunkerque, l’apport du Mouvement moderne au logement, et la vie concrète des habitants des immeubles…

© Archives Robert Heams